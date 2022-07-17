Ankara-Atina hattında tansiyon yükselten harita NFT oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin paylaştığı Ege Denizi’ndeki 12 adayı içine alan “Denizlerdeki Misak-ı Milli” haritasının Ethereum blok zincirinde NFT olarak yer alacağı duyuruldu. Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada bin 522 kişiye NFT olan haritanın ücretsiz olarak yollanacağı açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin paylaştığı, Ankara-Atina hattında gerilime yol açan “Denizlerdeki Misak-ı Milli” haritası, NFT oldu.

YORUM YAPAN İLK 1522 KİŞİYE HEDİYE

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, paylaşıma yorum yapan bin 522 kişinin Ethereum kripto para cüzdanlarına haritanın NFT olarak yollanacağını duyurdu.

“12 ADAYI İÇİNE ALACAK ŞEKİLDE HAZIRLANDI”

Yıldırım, “Ülkü Ocakları olarak hazırladığımız ‘Denizlerdeki Misak-ı Milli’ haritamız, NFT (Nitelikli Fikri Tapu) şeklinde düzenlenmiştir. Metamask cüzdan adresini Ülkü Ocakları Haritası etiketiyle yorum olarak yazan 1522 kişiye bu haritamızı hediye ediyoruz. Türk milletinin denizlerdeki ‘Kızıl Elma’sının vücut bulduğu Ülkü Ocakları Haritası; sahil güvenliğimizi, Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522’den gelen tarih şuurumuzu göstermekle birlikte 12 Adayı içine alacak şekilde hazırlanmıştır” açıklamasında bulundu.

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