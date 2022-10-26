Ankara Barosu’ndan Şebnem Korur Fincancı açıklaması

Ankara Barosu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına ilişkin, “Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hukuka aykırı ve keyfi bir biçimde gözaltına alınması, AİHS’de düzenlenmiş olan özgürlük ve güvenlik hakkının açıkça ihlalidir. Toplum önünde Türk Tabipleri Birliğinin hedef haline getirilmesi ve yönetimsel faaliyetlerinin elinden alınma tehdidi kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, bugün TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Baro, Fincancı’nın gözaltına alınmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) düzenlenmiş olan özgürlük ve güvenlik hakkının açıkça ihlali olduğunu belirtti. Baro tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hukuka aykırı ve keyfi bir biçimde gözaltına alınması, AİHS’de düzenlenmiş olan özgürlük ve güvenlik hakkının açıkça ihlalidir. Dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliğinin Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, CMK madde 145 kapsamında savcılık makamına giderek ifade vereceğini yazılı olarak bildirmesine rağmen, bugün kolluk kuvvetlerince gözaltına alınması hukuka aykırıdır.

“KABUL EDİLEMEZ”

Gözaltı, soruşturma sürecinde uygulanan bir tedbirdir. Keyfi olarak uygulanması güvenlik ve özgürlük hakkına orantısız müdahale anlamına gelir. Hukuka aykırı ve keyfi şekilde uygulanan her tedbir, maksadını aşarak cezaya dönüşmektedir. Toplum önünde Türk Tabipleri Birliğinin hedef haline getirilmesi ve yönetimsel faaliyetlerinin elinden alınma tehdidi kabul edilemez. Keyfi gözaltı kararları ile hukuk güvenliği ilkesini yok sayan hukuk dışı uygulamaların her zaman karşısında olduğumuzu, sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.” (ANKA)

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