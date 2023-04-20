Ankara bayram namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı saati açıklanadı…

Bayram namazı için hazırlanan camilerde cemaat, coşku ve heyecanla bayram namazı kılmayı ve bayramı ibadetlerle karşılamayı bekliyor. Bayram namazı Ankara’nın dört bir yanındaki kılınacak, camilerde eller göğe açılacak. Vatandaşlar Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramının 1. günüdür. Ankara’da bayram namazı saat 06:34’de kılınacak.
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 21 Nisan sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle;
|Şehir
|Saat
|Adana
|06.27
|Adıyaman
|06.15
|Afyonkarahisar
|06.45
|Ağrı
|05.54
|Aksaray
|06.31
|Amasya
|06.22
|Ankara
|06.34
|Antalya
|06.46
|Ardahan
|05.54
|Artvin
|05.57
|Aydın
|06.56
|Balıkesir
|06.55
|Bartın
|06.35
|Batman
|06.03
|Bayburt
|06.05
|Bilecik
|06.46
|Bingöl
|06.05
|Bitlis
|05.59
|Bolu
|06.39
|Burdur
|06.47
|Bursa
|06.49
|Çanakkale
|07.00
|Çankırı
|06.31
|Çorum
|06.25
|Denizli
|06.52
|Diyarbakır
|06.07
|Düzce
|06.40
|Edirne
|06.58
|Elazığ
|06.10
|Erzincan
|06.08
|Erzurum
|06.01
|Eskişehir
|06.44
|Gaziantep
|06.19
|Giresun
|06.11
|Gümüşhane
|06.07
|Hakkari
|05.53
|Hatay
|06.25
|Iğdır
|05.50
|Isparta
|06.46
|İstanbul
|06.49
|İzmir
|06.59
|Kahramanmaraş
|06.20
|Karabük
|06.34
|Karaman
|06.36
|Kars
|05.53
|Kastamonu
|06.29
|Kayseri
|06.25
|Kilis
|06.21
|Kırıkkale
|06.32
|Kırklareli
|06.55
|Kırşehir
|06.30
|Kocaeli
|06.45
|Konya
|06.38
|Kütahya
|06.46
|Malatya
|06.14
|Manisa
|06.57
|Mardin
|06.05
|Mersin
|06.30
|Muğla
|06.55
|Muş
|06.01
|Nevşehir
|06.55
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
|Niğde
|06.40
|Ordu
|06.08
|Osmaniye
|06.28
|Rize
|06.02
|Sakarya
|06.50
|Samsun
|06.13
|Siirt
|06.02
|Sinop
|06.25
|Sivas
|06.20
|Şanlıurfa
|06.07
|Şırnak
|06.00
|Tekirdağ
|06.56
|Tokat
|06.18
|Trabzon
|06.04
|Tunceli
|06.06
|Uşak
|06.50
|Van
|05.58
|Yalova
|06.52
|Yozgat
|06.28
|Zonguldak
|06.38