Başkent’in cadde ve bulvarları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi. 28-30 Ağustos tarihleri arasında sergi, söyleşi, konser ve şehitleri anma programları düzenlenecek. Ankaralılar, pazar günü 50. Yıl Parkı’nda düzenlenecek, piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu’nun “Mustafa Kemal Atatürk Güneşin Askerleri” konserini belediyenin sosyal medya hesaplarından izleyebilecek.
Ankara, Büyük Zafer’i kutlamaya hazır
Başkent’in cadde ve bulvarları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi. 28-30 Ağustos tarihleri arasında sergi, söyleşi, konser ve şehitleri anma programları düzenlenecek. Ankaralılar, pazar günü 50. Yıl Parkı’nda düzenlenecek, piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu’nun “Mustafa Kemal Atatürk Güneşin Askerleri” konserini belediyenin sosyal medya hesaplarından izleyebilecek.