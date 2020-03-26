Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan çarpıcı soru: Hayırsever Başkentgaz nerede?

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıkan ve bu durumu kendileri açısından ‘Hayırseverlik’ olarak niteleyen Başkentgaz’ın sahibi Mehmet Torun’a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan çağrı geldi.

Yavaş, “Siz de şu dönemde borcu olan doğalgaz abonelerinin gazını kesmeyin. Hayırsever Başkentgaz nerede” dedi. Borcu olanların suyunun kesilmemesini uygulamaya koyan Yavaş, Başkentgaz’a yazı gönderip borcu olanların da doğalgazının kesilmemesini isteyeceğini kaydetti.

Başkentgaz’ın, borcunu ödeyemeyen binlerce abonenin doğalgazını kestiği iddiaları üzerine görüşlerini sormak istediğimiz Genel müdür Asım Yüksel, konuşmak istemedi.

Başkentgaz’ın satışının diğer şirketlere göre ayrıcalıklı olduğunu ve bunun Anayasa aykırı olduğunu gündeme getirip hem kişisel, hem de belediye olarak dava açmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve bu iddiaları gündeme getiren gazeteciye küfreden Mehmet Torun’un, vatandaşın zor günler yaşadığı şu günlerde indirim ya da doğalgazı kesilenlere karşı da herhangi bir destekte bulunmadığı bildirildi.

NELER YAPIYOR?

Belediyeler arasında ilk borcundan dolayı su kesintilerine son veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşım araçlarını, taksileri , durakları dezenfeksiyondan geçirdiklerini, halkı virüs ve salgınlara karşı broşürlerle, afişlerle uyardıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapılan çalışmalardan bazılarını şöyle sıraladı:

*Sağlık kuruluşları, duruşma salonları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, ana caddeler ve bulvarlar, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, spor kulüpleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ile kamu kurumlarının binalarıyla, hayvan barınaklarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.

*Salgın hastalıklar ve virüslere karşı mücadelesinde kent genelinde kamusal ve kapalı alanlar başta olmak üzere tarihi ve kültürel yerler, camilerde, cemevlerinde temizlik çalışmalarını iki katına çıkardık, kriz masası oluşturup yeni tedbirler de aldık.

*Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli saydık.

*Engelli ve yaşlı vatandaşlara verdiğimiz ücretsiz temizlik hizmetlerinde de önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, evde bakım, temizlik ve hijyen hizmetini sıklaştırdık.

*Başkent’e hizmet veren 7 bin 701 taksi ile 2 bin 56 dolmuşta da hijyen çalışması yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN KAYBI OLMAYACAK

*Okulların tatil olması nedeniyle Başkentli öğrencilerin 60 TL’ye 200 binişlik aylık indirimli abonman kartlarını kullanamadıkları için kayıpları olmayacak. Öğrencilerin başvurması halinde kullanamadıkları biniş ücreti kadar bakiye kartlarına geri yüklenecek.

*Mülkiyeti Büyükşehir’e ait iş yerlerinden alınan kira bedeli 2 ay süreyle ertelendi.

*Kalabalıkların oluşmasını engellemek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla cenazesi olan vatandaşların istekleri dahilinde cenazeleri vakit namazı beklenmeksizin kıldırılarak defnediyoruz.

*Kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla Büyükşehir bünyesinde 24 saat hizmet verecek Kriz Yönetimi Merkezi oluşturduk.

*İhtiyaç halinde ekmek ve yemek dağıtımı için B planı hazırlandı.

EVLERİNDE YAPILACAK

*Gönüllü sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz.

*Salgın nedeniyle yolcu sayısı düşen Özel Halk Otobüslerini kullanan esnafın, süresi gelen ruhsat ve hat ihale bedelleri 2 ay erteledik.

*Kamu hizmeti aksatılmamak şartıyla vardiyalı sisteme geçildi.

*Teleferik hattındaki yolcu sayısının düşmesi, kabinlerin içinin dar ve sosyal mesafe için uygun olmaması nedeniyle teleferikle ulaşım hizmeti geçici olarak kapatıldı. Yerine 2 adet körüklü otobüs hizmete alındı.

*Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurduk.

*Kızılay Güvenpark’ta hizmet vermeye başlayan Sağlık Kabini, Ulus Meydan ve Hacı Bayram Camii bölgesine de konulacak. Kabinlerin, corona virüsü tehdidi geçene kadar Başkentlilere acil sağlık hizmeti verecek.

* 65 yaş ve üstü vatandaşların market ihtiyaçlarının kuryelerle sağlıyoruz.

*ASKİ tarafından kartlı su sayacı olan 65 yaş ve üstü konut abonelerinin su yükleme işlemleri adreslerinde gerçekleştiriyoruz.