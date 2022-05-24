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Ankara Büyükşehir Belediyesi 500 adet ATM kabinini kiraya verecek

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilecek 500 adet ATM kabin yeri, 2886 sayılı yasanın 36. maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilecek.

Yayınlanma:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 500 adet ATM kabinini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 2 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İstekliler, teklif mektuplarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü saat 12:00’ye kadar teslim etmelidir.

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