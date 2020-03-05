Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı ilan yayınladı! İtfaiye eri başvurusu nasıl yapılır?

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı ilanında; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 memur alınacağı duyuruldu. Adaylar, başvurularını şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

ANKARA BELEDİYESİ İTFAİYE MEMURU ALIMI

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeistihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 30/03/2020 tarihinden 03/04/2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9, 06070 İskitler-Altındağ/Ankara adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.