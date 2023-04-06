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6 Nisan 2023
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Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin havalimanına girmesine izin verilmedi

Alaturka Online
Alaturka Online

Ankara’da kent merkezinden Esenboğa Havalimanı’na yolcu taşımacılığı yapan özel ‘BelkoAir’ firmasının ihale süresinin dolması nedeniyle EGO otobüsleriyle hizmet verilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, EGO’nun, mevzuat açısından hiçbir engeli olmamasına rağmen vatandaşın iniş-biniş noktalarının belli olması ve kaos yaşanmaması adına yer tahsisi talepli resmi yazılarına Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün cevap vermediğini belirtti.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK GİTMEK ZORUNDA KALDI

Yüzde 50 daha ucuz ücretle taşımacılık yapan EGO araçlarının seferlerinin, havalimanına giriş izni olmadığı öne sürülerek engellendiği açıklandı. Mağdur olan vatandaşların ise yürüyerek havalimanına ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

“BELKOAİR’İN KANUNSUZ TAŞIMACILIĞI SONLANDIRILACAK”

Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Ankara halkının mağdur olmaması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve ‘BelkoAir’in kanunsuz taşımacılığını’ sonlandıracaklarını belirtti.

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