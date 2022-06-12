Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı: Yoğun yağışlar tekrar başlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz” uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu. Belediyenin açıklamasında, “Kentimizde yaşanan sel felaketi hakkında bilgi vermeye, gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya ve Belediyemizin yaptığı çalışmaları anlatmaya, ‘yönetimde sorumluluk’ anlayışımız gereği devam edeceğiz” vurgusunda bulunuldu.

Yaşanan felakete ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden şu bilgilendirme yapıldı:

METREKAREYE 127 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

“Ankara’da son 4 gündür yaşanan fırtınada zaman zaman saatte 92 kilometre rüzgâr hızı ölçüldü ve 127 kilogramlık yağış gerçekleşti. Ankara’nın yıllık ortalaması ise 392 kilogramdır. Bu 4 gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, 5 istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dâhil 6670 olaya Belediyemiz tarafından müdahale edildi.

YOĞUN YAĞIŞLAR YENİNDEN BAŞLAYACAK

Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün 1468 araç 3914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Ankara’mıza geçmiş olsun.”

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