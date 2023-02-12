Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden depremzede çocuklara oyun alanı ve psikolojik destek

Türkiye’yi yasa boğan ve 10 ilde etkisi hissedilen depremlerin ardından Başkente gelen ve barınma sorunu yaşayan depremzedeler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mamak ilçesi Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlara yerleştirilmeye devam ediyor.

Sosyal konutlara yerleştirilen afetzedelere; 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık, güvenlik, acil ambulans ve bebekler için süt ile mama desteği de sağlanıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Depremzede çocukların travma sürecini daha rahat atlatabilmesi için sosyal ve duygusal etkileşimin önemli olması nedeniyle harekete geçen ABB, Araplar Sosyal Konutları’na psikolog ve uzmanlar eşliğinde oyun alanı oluşturdu.

11.00-18.00 saatleri arasında açık olan Çocuk Etkinlik Alanı’nın yanı sıra çocukların çizgi film izleyebileceği bir de sinema salonu kuruldu.

Kurulan oyun alanını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Çocuklarımızın travma sürecini atlatması için sosyal ve duygusal etkileşim büyük önem arz ediyor. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Mamak Araplar Yerleşkemizde depremzede çocuklarımız için psikologlarımız ve uzmanlarımız eşliğinde oyun alanı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOG VE UZMANLAR ÇOCUKLARLA TEK TEK İLGİLENİYOR

Afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek donatılara sahip olan sosyal tesislerde psikolog ve uzmanlar çocukların travma sürecini daha rahat atlatabilmesi için onlarla tek tek ilgileniyor. Konutlarda misafir edilen afetzedeler duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Fırtına: “Elbistan’dan geldik ailemle. Büyükşehir Belediyesinde her ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. İnternet hizmeti, gıda, giyim her konuda bizimle ilgileniyorlar.”

-Sait Aslan: “Malatya’dan geldim. Büyükşehir Belediyesi bize kapılarını açtı, her türlü yardım yapıyorlar bize. Yatak, elbise, ayakkabı, gıda her türlü desteği sağlıyorlar.”

-Mehmet Güven: “Büyük bir facia yaşadık. Mansur Başkan sağ olsun bizi iyi karşıladı. Burada konaklıyoruz.”

-Sevim Kelahmetoğlu: “Antakya’dan geldik. Bize burada sahip çıktılar, çok güzel ağırlıyorlar.”

-Fidan Güldan: “Bize sahip çıktılar. Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”