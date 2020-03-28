Ankara Büyükşehir Belediyesinden koronavirüsle mücadeleye destek

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği

değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.

Öğrenci evleri ile iş yeri/ticarethane abonelikleri nisanda geçici olarak faturalandırılmayacak.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, normal faturalandırma işlemine devam edilecek ve bu

dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.