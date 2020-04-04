Ankara Büyükşehir Belediyesinden otobüs şoförlerine koronavirüs önlemi

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, otobüs şoförlerinin yolcularla temasını önlemek amacıyla sürücü kabinlerinin koruyucu şeffaf plastik malzeme ile kaplandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, uygulama ile kamu hizmeti veren otobüs şoförlerinin ve yolcuların salgın hastalıklardan korunmasının amaçlandığı belirtildi.

EGO Genel Müdürlüğünce toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunarak seyahat edilmesi tedbirleri kapsamında otobüslerdeki sürücü kabinlerinin şeffaf mika (PVC) kaplama ile ayrıldığı aktarıldı.

EGO 2. Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Şember, "Koronavirüse karşı alınan tedbirlerdeki amacımız, yolcularımızın ve şoförlerimizin sağlığını korumak. Toplum sağlığı için koronavirüsün yayılma hızında yakın mesafenin önemli olması nedeniyle sosyal teması en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.