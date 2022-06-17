Ankara dahil 5 il için sel uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Birçok il için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Çorum, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve Konya’da sel uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Yozgat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Konya’nın kuzey, Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile Cumartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Eskişehir’in güneyi, Ankara ve Konya’da yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliği tarafından yapılan sağanak uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada “Meteorolojik Uyarı! Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji’den alınan bilgiye göre yarın Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz” denildi.

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