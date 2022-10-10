Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitirenler İstanbul’da anıldı

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 7’nci yılında yaşamını yitiren 104 kişi için İstanbul’da eylem düzenlendi.

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 7’nci yılında yaşamını yitiren 104 kişi İstanbul’un Kadıköy ilçesinde düzenlenen eylemle anıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde düzenlenen eylemde “Emek-Barış-Demokrasi kazanacak” pankartı açıldı.

DİSK’ten yapılan açıklama, “Anılarını emek, demokrasi, barış mücadelemizde yaşatacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız…” denildi.

Katliamda yaşamını yitirenler, olayın gerçekleştiği Ankara Garı’nın önünde sabah saatlerinde düzenlenen eylemle anılmıştı.

“HİÇ KİMSE KATLİAMLARDAN MEDET UMMASIN”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin aydınlık geleceği, 7 yıl önce bu meydanda 9 yaşında yitirdiğimiz Veysel evladımızın gözlerinin mavisindedir… Ant olsun ki, adaletin, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin, emeğin Türkiye’sini hep birlikte kuracağız. Bugün yine önemli bir seçime gidilen süreçti hiç kimse ama hiç kimse katliamlardan ve bombalardan medet ummasın. Bu ülkenin aydınlık geleceği emektedir, barıştadır, demokrasidedir. Yitirdiğimiz kardeşlerimize sözümüz olsun ki Emeğin Türkiye’sini omuz omuza kuracağız” demişti.

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