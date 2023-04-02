53.6 F
Los Angeles
2 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 180 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.

Gündem
Önceki haber
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Sonraki haber
Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alıyor
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,408BeğenenlerBeğen
16,211TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States