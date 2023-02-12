Ankara İtfaiyesi 420 vatandaşı enkaz altından kurtardı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından kara ve hava yoluyla bölgeye giden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

Ankara İtfaiyesi’nin enkaz altından canlı olarak kurtardığı vatandaşların sayısı 420’ye ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ’TA 112, HATAY’DA 308 VATANDAŞ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında görev alan Ankara İtfaiyesi, bu illerde enkaz altında kalan 420 vatandaşı kurtardı.

K9 köpekleri Rüzgar ve Çakıl’ın yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü’nün su kaçağı tespitinde kullandığı akustik dinleme yöntemiyle de canlıların tespit edildiği çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş’ta 112, Hatay’da ise 308 vatandaşa ulaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce Ankara İtfaiyesi’nin patili kahramanları Rüzgar ve Çakıl’ın 28 vatandaşı kurtardığını duyurmuştu.

ASKİ’DEN AKUSTİK DİNLEME

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yer altı dinlemesi yaparak su sızıntı ve kayıplarının önüne geçmek için kullandığı ‘akustik dinleme’ yöntemiyle enkazlarda yaşam belirtisi tespit ederken Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.