Ankara katliamında hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

10 Ekim Ankara Gar katliamının 7’nci yılında hayatını kaybedenler, saldırının yaşandığı Ankara Garı önünde karanfillerle anıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, “10 Ekim’i yapanları, azmettirenleri, göz yumanları asla ve asla hesap sorana kadar, gerçek bir yargılama gerçekleşene kadar asla unutmayacağız.” dedi.

10 Ekim Ankara Gar katliamının 7’nci yılında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) KESK TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendikalar ve partiler saldırıda hayatını kaybedenleri saldırının yaşandığı Ankara Garı önünde andı.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN VAHŞİ KATLİAMI”

Katliamda hayatını kaybedenlerinin resimlerinin bulunduğu ‘10 Ekim’i unutmadık, unutturmayacağız’ yazılı pankart önünde açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“7 yıl önce bu meydanda yitirdiğimiz 104 arkadaşımızı, yoldaşımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bugün cumhuriyet tarihinin en kanlı, en vahşi katliamlarından birisinin yıl dönümü. 7 yıl önce 4 emek ve meslek örgütü olarak, DİSK, KESK TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği olarak, Türkiye’nin önemli bir seçime gittiği bir süreçte emek, barış ve demokrasi diyerek bir miting düzenledik.

Bu ülkenin aydınlık geleceğini temsil eden örgütler olarak, sokak sokak emek, barış ve demokrasi mitingini örgütledik. Türkiye’nin dört bir yanından işçileri, emekçileri, bu ülkeye sahip çıkan herkesi 10 Ekim sabahı saat 10.00’da bu meydanda toplanmaya çağırdık.

Çünkü biliyorduk ki Ankara’nın göbeğinde toplanan milyonların emek, barış ve demokrasi çığlığı son derece önemliydi.”

”YİTİRDİĞİMİZ 104 ARKADAŞIMIZI, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“10 Ekim’i yapanları, azmettirenleri, göz yumanları asla ve asla hesap sorana kadar, gerçek bir yargılama gerçekleşene kadar asla unutmayacağız. Yitirdiğimiz 104 arkadaşımızı, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bugün yine önemli bir seçime gidilen süreçte hiç kimse katliamlardan, bombalardan, vahşetten medet ummasın, aklınızdan bile geçirmeyin diyoruz. Sonuna kadar hesap sormak için mücadele edeceğimizi de söylüyoruz.

10 Ekim’de 7 yıl önce burada yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısına sahip çıkmak, ancak bu ülkede bu topraklarda bir daha böyle katliamların olmayacağı, kimsenin buna aklından bile geçirmeyeceği, bu katliamların gerçek sorumlularının yargılanacağı bir Türkiye’yi kurmakla mümkün olacaktır.”

Konuşmaların ardından anma törenine katılanlar ellerindeki karanfilleri saldırının yaşandığı yere bıraktılar.

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