Ankara Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Ankara seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Ankara’nın 25 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 4.280.941 seçmen sayısı bulunuyor.
Önceki (2018) seçimde Ankara’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%40,4
|2018
|CHP
|%26,1
|2018
|İYİ Parti
|%12,1
|2018
|MHP
|%13
|2018
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