“Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir YHT hatlarında maliyet bir yılda 90 milyar TL arttı’

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yaptığı açıklamada, iktidarın kamu kaynaklarını kullanarak büyük projeleri finanse etmekte artık zorlandığını iddia etti. AKP hükümetine seslenen Karasu, “Öyle bir talan düzeni kurdunuz ki artık para yetiştiremiyorsunuz” diyerek Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir YHT hatlarında yaşanan maliyet artışlarını gündeme getirdi.

“40 MİLYARI KİME PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ?”

Ankara-Sivas hattının geçtiğimiz yıl 25 milyar TL’ye tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydeden Karasu, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına göre hattın maliyetinin 64 milyar 528 milyon liraya çıktığını açıkladı. Ankara-Sivas Hattı’nın 2008’de 2 milyar 915 milyon maliyet öngörüsüyle yapımına başlandığını belirten Karasu, “2022 yılında ‘Ankara-Sivas hattı için ayırdığımız ödenek 2 milyar TL’ dediniz, ne oldu da 2023’e geldiğimizde ‘Biz 2022’de bu hat için 40 milyar TL harcadık” diyorsunuz. Şimdi soruyorum: Bu hattın yüzde 1’lik kesimi için harcadık dediğiniz 40 milyarı kime peşkeş çektiniz?” diye sordu.

“BİR YILDA MALİYET 50 MİLYAR ARTMIŞ”

TCDD’nin bir diğer projesi olan Ankara-İzmir YHT hattında da durumun benzer olduğunu ifade eden Karasu, 2012 yılında 4 milyar 300 milyon maliyet hesabıyla projenin hayata geçirildiğini, 11 yılda fiziki ilerlemenin yüzde 54’te kaldığını belirtti. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na göre 27 milyarı dış kredi olmak üzere toplam 47 milyar TL maliyetin açıklandığını dile getiren Karasu, “Geliyoruz 2023 yılına, bu yıl ki yatırım programına göre 52 milyarı dış kredi olmak üzere toplam maliyet bir anda 97 milyara yükselmiş; bir yılda maliyet 50 milyar artmış. ‘2022 yılının sonuna kadar 11 milyar harcadık.’ demiştiniz, 2023’e geliyoruz, bu kez diyorsunuz ki ‘Biz 2022’ye kadar 25 milyar harcadık.’ Hangisine inanalım?” dedi.

“YANDAŞLARIN CEBİNE MİLYARLAR AKIYOR”

İki hattın bir yıldaki maliyet artışının 90 milyar TL olduğunu söyleyen Karasu şöyle konuştu:

“Bir yılda iki hat için 90 milyar maliyet artırmışsınız. Bu paraları kime peşkeş çektiniz? Bu iki hatta yaşanan maliyet sapmasını dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı? ‘Yaparsa Ak Parti yapar.’ Mesele tam da budur. Bir tarafta kamu kaynakları talan edilirken binlerce yıllık ekosistemler rant projelerine kurban edilirken, diğer taraftan da yandaşların cebine milyarlar akıyor.”