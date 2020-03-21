Ankara tedbirleri artırdı! Yeni yasaklar geldi

Neredeyse dünyanın tamamına yayılan corona virüsü nedeniyle Türkiye’de şu ana kadar 9 kişi yaşamını yitirirken, hastalığın bulaştığı vaka sayısı ise 640’a ulaştı.

Yurdun tamamında sıkı tedbirler alınarak yayılmanın önüne geçilmeye çalışılıyor. Başta belediler olmak üzere bütün kurumlar neredeyse tüm imkanlarını corona virüsü ile mücadeleye ayırmış durumda.



OTOGARA TERMAL KAMERA

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi de bugün itibariyle virüse karşı aldığı tedbirlere yenilerini ekledi.

Şehirde insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu şehirler arası otobüs terminaline termal kamera yerleştiren belediye, otobüslerden inen yolcuların kameralardan geçişini de zorunlu hale getirdi.

Terminal dışında dışında yolcu alması ve indirmesine de yasaklandı.



MANSUR YAVAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Alınan tedbirleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından bir video eşliğinde duyurdu.

Yavaş #Evdekal etiketi ile bitirdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

* AŞTİ’ye yerleştirilen termal kameralar ile Ankara’ya gelen yolcularımızı zorunlu geçişe tabi tutuyoruz.

* Şehrin diğer bölgelerindeki indirme bindirme noktaları ise geçici süreyle iptal edilmiştir. Bir daha kalabalık buluşmaların yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Johns Hopkins University