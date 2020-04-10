Ankara Ticaret Borsasından Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem

ANKARA (AA) – Ankara Ticaret Borsası (ATB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının semptomlarından biri olan yüksek ateşi tespit etmek amacıyla "et borsası"nın girişine termal kamera yerleştirildiğini bildirdi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın et ihtiyacının yüzde 50'sinin karşılandığı ATB Et Borsası, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlere bir yenisini ekledi.

Bu kapsamda borsa binasına girişine yerleştirilen termal kamerayla giriş yapan herkesin ateşi ölçülerek kayıt altına alınıyor. Sistem, ateşi 37,5 ve daha yüksek olan kişileri alarm vererek uyarıyor ve sonraki aşamaya geçmesini engelliyor.

Termal kameradan sorunsuz geçenler ise daha sonra maske, eldiven, galoş, bone ve tek kullanımlık önlük giyiyor. Ziyaretçiler son olarak, otomasyon sistemiyle çalışan ve elleri dezenfekte etmeyi mecburi hale getiren sistemden geçiyor.

Bütün hijyen gereksinimlerini yerine getiren kişilere, turnike otomatik olarak yeşile dönüyor ve içeri geçiş izni veriyor.