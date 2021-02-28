Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Boğaziçi’ne destek

Ankara Üniversitesi akademisyenleri, AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını haftalardır protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile öğretim üyelerine desteklerini ifade eden bir video yayımladı. Öğretim üyeleri, tüm üniversitelerde rektör atamalarının seçimle yapılması gerektiğini savundu.

Kameralar karşısına geçerek düşüncülerini paylaşan Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri, şunları söyledi:

“REKTÖRÜMÜ KENDİM SEÇMEK İSTİYORUM”

“Demokratik bir ülke, özerk üniversite, özgür bilim ile mümkün olur. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin direnişini destekliyorum.”

“İfade özgürlüğü yoksa nitelikli bilim de yok. Boğaziçi Üniversitesi dayanışmasını destekliyorum.”

“Bütün üniversiteler için AKP’nin atadığı piyasacı rektörlerin hiçbir meşruyeti yoktur. AKP’nin atadığı tüm rektörlerin derhal istifa etmesi gerekir.”

“Öğrencilerime daima liyakatın ve akademik ahlakın önemini anlatıyorum. Rektörümü kendim seçmek istiyorum. Bu değerler için mücadele veren Boğaziçi bileşenlerini destekliyorum.”

“ONLAR TERÖRİST DEĞİL, VATAN EVLATLARIDIR”

“Ankara Üniversitesi’nde, Boğaziçi Üniversitesi’nde ve tüm üniversitelerde rektörler üniversite bileşenlerince seçilmelidir. Boğaziçi direnişini destekliyorum.”

“Üniversitelerin bir siyasal güç devşirme aracı değil, ülkenin ve insanlığın yararına bilim üreten kurumlar haline gelmesini istiyorum. Bu yüzden Boğaziçi Üniversitesi’ndeki itirazı destekliyorum.”

“Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinin direnişlerini gönülden destekliyorum. Onlar terörist değil, vatan evlatlarıdır.”

“Üniversiteyi savunmak suç değildir. Üniversite tutuklanamaz.”

“HEP GALİLEİ’LER KAZANDI, YİNE KAZANACAK”

“Bir şirkete CEO atar gibi üniversiteye rektör atanmasını doğru bulmuyorum. Boğaziçi bileşenlerinin yükselttiği haklı itirazı destekliyorum.”

“Üniversite bileşenlerinin, üniversite yönetiminde söz hakkı olmalıdır.”

“Üniversitelerin, siyasal iktidarların arka bahçesi olmasını kabul etmiyoruz. Başta Ankara Üniversitesi olmak üzere tüm rektör ve dekanların üniversitenin tüm bileşenleri tarafından seçilmesini, tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasını istiyoruz.”

“İlk kez 1622’de Galilei’nin savunmasında ifade bulan bilim yapma özgürlüğü, şimdi Boğaziçi kampüsündeki direnişin de gerekçesi. Kayyum rektörlere anımsatalım ki hep Galilei’ler kazandı. Yine kazanacaklar.”

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