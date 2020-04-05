Ankara Valiliği sosyal yardım alan 24 bin 368 aileye ödemeleri ulaştırdı

ANKARA (AA) – Ankara Valiliği, düzenli sosyal yardım alan hanelere destek ödemelerinin evlerde elden teslimi kapsamında, 24 bin 368 aileye ödemeleri ulaştırdı.
Valiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine göre, düzenli sosyal yardım alan hanelerin destek ödemelerinin evlerde elden teslimi, ikametlerinde bulunmayanlar dışında Ankara il genelinde 24 bin 368 aileye ulaşılarak gerçekleştirildi."