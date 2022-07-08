Ankara Valiliği’nden bayramın ilk günü için uyarı

Ankara Valiliği, vatandaşlara bayramın ilk günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Ankara’da bayramın ilk günü hava yağışlı olacak. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İlginizi Çekebilir Meteoroloji’den yağış uyarısı: Bayramda geliyor!