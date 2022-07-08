Ankara Valiliği’nden bayramın ilk günü için uyarı

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara Valiliği, vatandaşlara bayramın ilk günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Ankara Valiliği’nden bayramın ilk günü için uyarı

Ankara’da bayramın ilk günü hava yağışlı olacak. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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