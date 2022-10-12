Ankara ve İstanbul dahil birçok il için yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevreleri için yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre perşembe günü Marmara’nın doğusunun, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Ege’de yer yer sis ve pus bekleniyor.

MGM, perşembe günü İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahminini paylaştı. Tahminlere göre, Bursa, Yalova, Bilecik çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İlginizi Çekebilir İtalya’da enerji tasarrufu planı: Kalorifer sıcaklığı düşürülecek