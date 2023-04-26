Ankara’da ‘1 Mayıs’ etkinliklerinin adresi Tandoğan

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şubesi, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) ile Ankara Tabip Odası (ATO) üyesi yaklaşık 100 kişi, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri ile ilgili Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Ellerinde, ‘Yurdumun mutlu günleri için 1 Mayıs’, ‘Emek bizim, gelecek bizim’ yazılı pankart ve dövizler bulunan grup, ‘Yaşasın işçilerin, emekçilerin bayramı’, ‘Yaşasın işçilerin birliği’ diye slogan attı.

‘EMEK EN YÜCE DEĞERDİR’ DİYENLER TANDOĞAN’DA OLACAK

DİSK İç Anadolu Bölge Başkanı Tayfun Görgün, grup adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*’Emek en yüce değerdir’ diyenler; huzuru, barışı, adaleti, demokrasiyi özleyenlerle hep birlikte omuz omuza, türkülerimizle, bu yıl da yine 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’nda olacağız.

*Saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanıyor, kortejlerimizi belirlediğimiz sıraya göre oluşturuyoruz.

İLKAY AKKAYA KONSERİ

*Tandoğan Meydanı’nda saat 13.30 civarında tüm kortejlerimizin alana girmesiyle başlayıp, sanatçı İlkay Akkaya konseriyle mitingimizi tamamlayacağız” dedi. (DHA)