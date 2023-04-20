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20 Nisan 2023
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Ankara’da 10 araç birbirine girdi: 1 ölü

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, sabah saatlerinde, Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, Kırıkkale yönünde 10 aracın birbirine girdiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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