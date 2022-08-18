Ankara’da 2 milyon 417 bin metrekare alan acele kamulaştırıldı

Ankara Sincan İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan Saray ve Fethiye mahallelerinde 32 ayrı parselde bulunan toplam 2 milyon 417 bin 265 metrekare alan hakkında acele kamulaştırma kararı çıktı.

Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, alanın Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla kamulaştırıldığı açıklandı.

Kararın Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince alındığı kaydedildi.