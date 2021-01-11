Ankara’da art arda depremler: İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Pazar gecesi meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki Ankara depremi sonrasında sarsıntılar devam etti. Vatandaşlarda korku ve panik yaratan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,7

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini de 6.7 km olarak duyurdu.

YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

Korkutan depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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