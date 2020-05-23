Ankara’da bayram namazı saat kaçta? 2020 Ankara bayram namazı vakti…

İslam dinindeki yeri büyük olan mübarek üç aylardan Ramazan ayı geride kaldı ve bugün bayramın ilk günü idrak edilecek. Müslümanlar Ramazan Bayramını namaz kılarak karşılayacak. Tüm illerde olduğu gibi Ankara’da da bayram namazı evlerde kılınacak. Pandemi dolayısıyla evlerde kılınacak bayram namazı saatlerini açıklayan Diyanet, dileyenlerin kuşluk namazını evde kılabileceğini açıkladı. Ankara’da da vatandaşlar bayram namazına dakikalar kala namazın saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte Diyanet’in yayınladığı Ankara bayram namazı saati…

ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazına hazırlanan Ankaralılar, bayram namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl bayram namazının evlerde bireysel kılınacağını açıkladı. Bu sene Ramazan Bayramı namazı Ankara’da saat 06:00‘da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur-an’ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur’an- Kerim’deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NEDİR, NE ZAMAN KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

Bu namaz, “duha namazı” ve “işrak namazı” diye de anılır. Hz. Peygamber (s.a.s.), kuşluk namazının faziletli bir namaz olduğunu bildirerek kılınmasını tavsiye etmiştir.

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

1. Rekat duha namazı

“Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2.Rekat duha namazı

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İLGİLİ HABER İl il bayram namazı saatleri 2020! Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır? Diyanet bayram namazı vakitleri… İLGİLİ HABER Ramazan Bayramı’nda yapılması gereken ibadetler neler? İşte bayramda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar…