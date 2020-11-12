Ankara'da binanın çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda 5 katlı binanın Enver Çangır'a ait çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Dairede oturan ve dumandan etkilenen Enver Çankır, eşi ve 3 çocuğu ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Enver Çangır ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.