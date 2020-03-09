Ankara’da büyük ‘organ nakli’ sempozyumu

Başkent Üniversitesi; 12-13 Mart 2020 tarihlerinde “Ölen İnsanların Organlarının Kullanımı ve Bu Konuya Dini Bakış” adlı Uluslararası Sempozyum’a ev sahipliği yapacak. Sempozyuma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda bilim insanı, din adamları ile Tıp ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri, etkinliğe davet edildi.

“FARKLI DİNLERİ İNCELEMEMEMİZ GEREK”

Dünya Organ Nakli Derneği ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, sempozyumun amacını; “Sahip olduğumuz imkanları en iyi şekilde kullanmaya devam edebilmemiz için, farklı dinlerin organ nakline bakışını incelememiz ve bu konunun yol açtığı sorunlara cevap aramamız gerekiyor” diyerek anlattı.

“DÜNYANIN EN İLERİ ÜLKELERİ ARASINDAYIZ”

Haberal, sempozyumla ilgili yaptığı açıklamada, “Organ nakli; günümüzde birçok kronik organ hastalıklarında uygulanan rutin, geçerli ve ileri bir tedavi yöntemi olarak kabul görmektedir. Ülkemiz, özellikle canlı donör nakillerinde, dünyanın en ileri ülkeleri arasında yer almaktadır ve bununla birlikte en çağdaş yasalara sahiptir. Ancak, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kültürel ve dini inançlar, organ nakli faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır. Bugün sahip olduğumuz imkanları en iyi şekilde kullanmaya devam edebilmemiz için farklı dinlerin organ nakline bakışını incelememiz ve bu konunun yol açtığı sorunlara cevap aramamız gerektiği inancıyla bu sempozyumu düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN YOĞUN DAVETLİ

Sempozyumun geniş kitlelere ulaşabilmesi için Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, İlahiyat Fakültesi Dekanları, Diyanet İşleri Eski Başkanları, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Türkiye Musevileri Hahambaşılığı’nın toplantıya davet edildiğini belirten Haberal, davetliler arasında yurtiçi ve yurtdışından İslam, Musevi ve Hristiyan camialarının önde gelen düşünürleri, organ nakli konusunda dünyaya liderlik eden pek çok bilim insanı ile Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda Organ Nakli Dernekleri Başkanlarının, Tıp ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin de olduğunu söyledi.