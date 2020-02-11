Ankara’da canlı yayınlanan ihaleler dizi gibi izleniyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Yönetim” anlayışı ile başlattığı canlı yayın uygulaması kesintisiz olarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden uygulamanın başladığı 8 Mayıs 2019 tarihinden 31 Ocak 2020 sonuna kadar toplam 289 ihale canlı olarak yayınlandı.

3,5 SAAT CANLI YAYINLANDI

Başkent’in birçok ihtiyacının giderilmesi için Ocak ayı boyunca gerçekleşen toplam 41 ihaleye vatandaşlar kadar firmalar da yoğun ilgi gösterdi. E-ihaleler de dahil olmak üzere dizi film gibi takip edilen ihaleler izlenme rekorları kırarken, 29 Ocak’ta Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Muhtelif Bölgelerde Yol-Kavşak Düzenleme Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi İhalesi”ni 18 bin 254 kişi izledi. Aynı ay içinde gerçekleştirilen ihalelerde bir başka rekor da süre bakımından kırıldı. EGO Genel Müdürlüğü’nün 28 Ocak’ta canlı olarak yayınladığı “10 Adet Taşınmazın Kiraya Verilmesi İhalesi” ise tam 3,5 saat sürdü.

Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerinde arka arkaya izlenme ve süre rekorları kırılırken, Ocak ayında canlı olarak yayınlanan Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’nün Simit Camekanı kura çekilişini de 45 bin 955 kişi izledi.