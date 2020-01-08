Ankara’da Değişim Şenliği

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir düzenlene Ankara Değişim Şenliği, 10-11-12 Ocak tarihlerinde, şehrin en merkezi noktasında Çankaya semtinde, gerçekleşiyor.

“Yeni Yıla Değişim İle Başla” sloganını taşıyan organizasyon üç gün sürecek. Etkinlikte katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek.

Çalışmalara katılabilmek için daha önceden edinilmiş bir deneyim gerekmiyor ve çalışmalar bu teknikleri ilk kez uygulayacak olanlar için de uygun…

Ankara Değişim Şenliği organizasyonunda yapılacak çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklandı:

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi yaptığı her işte daha verimli hale gelir. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca fiziksel yorgunluğa iyi gelir, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya katkı sağlar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. İş ve aile yaşamında başarı artar. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon giderilir.”

ŞENLİK PROGRAMI:

10 Ocak 2020 CUMA

12.00 -13.30 Kök enerji merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

13.30 – 14.30 Sorular ve Cevaplar

19.30 – 21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

21.00 – 22.00 Sorular ve Cevaplar 11 Ocak 2020 CUMARTESİ

11.00 – 12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi

12.30 – 13.30 Sorular ve Cevaplar

17.00 – 18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

18.30 – 19.30 Sorular ve Cevaplar

12 Ocak 2020 PAZAR

10.00 -11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

11.30 – 12.30 Sorular ve Cevaplar