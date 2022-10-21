Ankara’da eşini ve kayınpederini öldüren polis memuru kendini vurdu

Yazan:
Alaturka Online
-

Başkentte polis memuru Serkan Eke, eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun’u öldürdükten sonra hayatına son verdi.

Yayınlanma: 16:19 – 21 Ekim 2022 Güncellenme:

Ankara’da eşini ve kayınpederini öldüren polis memuru kendini vurdu

Alınan bilgiye göre, Elmadağ’da yaşanan olayda polis memuru Eke, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve kayınpederinin içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu. Eke ile eşi ve kayınpederi, araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmada Serkan Eke, önce eşini ve kayınpederini, ardından kendisini tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis memuru Eke’nin özel harekatta görev yaptığı, 1 ay önce şark görevinden döndüğü belirtildi. Çiftin iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi. (AA)

Yolda bulduğu silahı temizlerken kendini vurdu İlginizi Çekebilir Yolda bulduğu silahı temizlerken kendini vurdu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?