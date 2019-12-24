Ankara’da eylem yapan gaziler böyle dedi: 236 gazi mi devlet bütçesine yük oluyor?

Onlar bu vatan için canlarını ortaya koydu. Terörle mücadelede kimi bacağını, kolunu kaybetti, kimi vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşamak zorunda kaldı. Vatan ve bayrak için hayatlarını hiçe sayan kahramanlar şimdi ise emeklilik hakları için mücadele başlattı.

BAKANLIK ÖNÜNDE PROTESTO

Yasada yapılan değişiklik ile 236 terör gazisinin erken emeklilik hakkı ellerinden alındı. SGK’nın bağladığı emekli maaşları kesildi. Gaziler dün Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bu kararı protesto etti. Gaziler protez bacaklarını gösterip “Devlet bırakın maaşlarımızı bunların parasını bile ödemiyor. Topu topu 236 gazi mi devlet bütçesine yük oluyor?” diye sordu.

‘SEHVEN’ EMEKLİ EDİLMİŞLER

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, SGK’nın emekli gazilerin maaşını “Sehven emekli olmuşlar” diyerek kestiğini belirtti. Işık “Emeklilik hakkımız gasp edildi. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz. Meclis’ten gazilere yapılan bu büyük ayıptan geri dönmesini bekliyoruz” dedi.

Ben bu halimle nasıl çalışıp emekli olayım?

Bakanlık önünde eylem yapan gaziler, yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini anlattı. Gaziler, “Devlet bizim 3 bin liralık maaşımıza mı muhtaç? Bu maaş mı göze batıyor, bütçeyi sarsıyor?” dedi. Maaşları kesilen gaziler durumlarını şöyle aktardılar:

Zafer Güneş: 1996’da Hakkari’de pusuya düşürüldü. Belden aşağısı tutmayan Güneş tekerlekli sandalye ile yaşıyor. Gazi Güneş’in 3 bin 800 lira maaşı kesildi.

Gültekin Oran: Siirt’te 1999’da roket saldırısında yaralandı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Oran’ın 3 bin 200 lira maaşı kesildi.

Soner Atasever: 1998’de Tunceli’de mayına basarak bacaklarını kaybetti. Bin 560 lira maaşı kesildi.

Halil İbrahim Artut: 1998’de Kuzey Irak’ta mayına basarak ayağını kaybetti. 3 bin liralık maaşı kesildi.

Erdal Burhan: 1995’te Hakkari’de mayına bastı. Ayaklarını kaybetti. Burhan bu haliyle nasıl çalışıp emekli olacağını düşünüyor.

Selçuk Şahin: Hakkari Yüksekova’da mayına basarak ayağını kaybetti. 65 yaşında nasıl emekli olacağını kara kara düşünüyor.

Gazi Yavuz Papağan: 2012’de Bingöl’de bir pusuda yaralandı. Arkadaşlarına destek için eyleme katıldı.

Gazilerimizin aldığı maaş niye kesildi?

Terörle mücadele operasyonlarında gazi olanlara, gazilik maaşı bağlanıyor. Gazilerden çalışabilir durumda olanlar kamu kurumlarında işe yerleştiriliyor, engelli yurttaşlara tanınan erken emeklilik hakkından da faydalanıyordu. Gaziler, engel oranına göre 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle, erken emekli olabiliyordu. Ancak yapılan yeni yasal bir değişiklik ile gazilerin erken emeklilik hakları ellerinden alındı. Gazilik öncesi ödedikleri primler silindi. 2013 ile 2016 yılları arasında çalışır durumdayken erken emeklilik şartlarını yerine getiren gazilerin ise maaşları kesildi. Bu durumda olan 236 gaziye, kendilerine ‘sehven’ maaş bağlandığı ve bundan sonra maaş ödenmeyeceği bildirildi.