Ankara’da fırtına! Ağaçlar devrildi, adliyenin tavanı çöktü

Ankara’da dün akşam üzeri fırtına ile başlayan sağanak yağış ağaçların devrilmesine neden olurken, Adliye’nin bir kısmının tavanı çöktü. Anıtkabir’de ise mozolenin bulunduğu bölünün arkasındaki demir parmaklıklı boşluktan yağmur suyu içeri girdi.

Cem YILDIRIM

Yaklaşık 20 dakika süren fırtına ve sağanak yağmur, Kızılay semtinde ağaçların devrilmesine neden oldu.

Ankara Adalet Sarayında C Blok zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun da fırtına nedeniyle tavanı çöktü.

Adliye personeli güvenlik önlemi olarak bu bölümü terk etti. Ankara’daki şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı.

Can kaybı ve başkaca olumsuz bir durum yaşanmadı.

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