İdlib’te yığınak sürüyor, Ankara’da Fetö’nün siyasi ayağı kavgası alevleniyor. Forum Hafta Sonu'nda Namık Koçak’ın konuğu deneyimli siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Fikri Sağlar. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Ankara’da gerçekten yargıçlar var mı? – Forum Hafta Sonu (16 Şubat 2020)