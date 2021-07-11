Ankara’da Hazine’ye ait arsalar ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Akyurt, Çubuk, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde bulunan ve ilanda konum, mevki, yüzölçümleri belirtilmiş arsaların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacak.

Satılacak olan taşınmazların imar durumu; konut alanı, konut+ticaret alanı, ticari alan, sanayi ve depolama alanı, orta yoğunluklu gelişme konut alanı, yüksek yoğunluklu konut gelişme alanı olarak belirtilmiştir.

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