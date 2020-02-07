Ankara’da kan donduran cinayet! Cani baba, liseli kızını erkek arkadaşı var diye öldürdü

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Alaturka Online
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Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız’ı görenler, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Şeyma Yıldız’ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Lise öğrencisi Şeyma Yıldız

CANİ BABA POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan, genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu.

FOTO: DHA

H.Yıldız’ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. (DHA)

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