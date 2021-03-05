Ankara'da kendisinden bir süredir haber alınamayan inşaat işçisi silahla öldürülmüş halde bulundu

ANKARA (AA) – Başkentte işe gitmek için evden çıktıktan sonra 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisi, şehir dışındaki ormanlık alanda başından ve kasık bölgesinden silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Mehmet K. (43), üç gün önce sabah işe gitmek için Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Mehmet K'den 24 saat boyunca haber alamayan eşi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis soruşturmasını sürdürürken, bugün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Kılıçlar Mahallesi Bağlar mevkisinde, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki piknik alanına giden 3 kişi, ağaçların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu iletti.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bulunan kişinin, başının arkasından ve kasık bölgesinden isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin araştırması neticesinde, hayatını kaybeden kişinin kayıp başvurusunda bulunulan inşaat işçisi olduğu anlaşıldı.

Mehmet K'nin cansız bedeni, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.