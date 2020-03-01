Ankara’da önce sokakta sonra evde dehşet… Kan donduran detaylar

Ankara’nın Keçiören ilçesinden kiraladığı otomobille ayrı yaşadığı eşi Gamze S.’nin (30) Kahramankazan’daki evine giden Hasan S., eşi ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ SOKAKTA ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında sinirlenerek yanında getirdiği pompalı tüfekle Gamze S.’ye ateş eden Hasan S., aynı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Keçiören ilçesindeki evine dönen Hasan S. küçük çocuğunun yanında silahla kendini vurdu.

KAPIYI KÜÇÜK ÇOCUK AÇTI

Eve giden polis ekiplerine kapıyı şüphelinin küçük çocuğu açarken polis Hasan S.’yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Hasan S. kurtarılamadı.



“SİLAHA SAHİP ÇIKAMADIN”

Hasan S.’nin kendini vurduğu haberini alan iki erkek ve bir kız çocuğu olay yerine geldi. Ambulans ve polisleri gören çocuklar sinir krizi geçirirken, büyük kardeş olay yaşandığı sırada evde bulunan küçük kardeşine “Bir silaha sahip çıkamadın” diye bağırdı.

Polis ve sağlık ekipleri çocukları sakinleştirmeye çalışırken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.