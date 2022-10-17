Ankara’da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor

Ankara’da artan mazot, doğalgaz ve diğer maliyetler nedeniyle Özel Halk Otobüsleri bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı aldığını bildirdi. Tüm tedbirleri aldığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ek sefer düzenleneceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Özel Halk Otobüsleri’nin kontak kapatma kararı aldığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şöyle denildi:

* “Zorlu ekonomik koşullarda maliyetinin çok altında ulaşım sağlayarak hemşehrilerimizin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla; Ankara’da toplu ulaşımda kişi başı yolcu maliyeti 18 TL iken bilet ücreti 6,5 TL olarak uygulanmaktadır.

“SÜREKLİ ARTAN MALİYETLER YÜZÜNDEN 595 MİLYON TL ZARAR EDİLDİ”

* Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden EGO Genel Müdürlüğüne 2021 yılında 835 milyon TL, 2022 yılında 1 milyar 611 milyon TL yardım yapılmıştır. Bu yardımlara rağmen EGO Genel Müdürlüğü, sürekli artan maliyetler yüzünden 2021 yılında 361 milyon TL, 2022 yılının ilk 9 ayında 595 milyon TL zarar etmiştir.

“BUGÜNE KADAR 130 MİLYON TL DESTEKTE BULUNULDU”

* Özel Halk Otobüsü esnafına ise yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen pandemi döneminden bugüne kadar 130 milyon TL destekte bulunulmuştur. Kanunen belirlenen ücretsiz taşıma karşılığında Büyükşehir Belediyesi yine zorunlu olmamasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 8 kat daha fazla destekte bulunmuştur.

EK SEFER DÜZENLENECEK

* Ara vermeksizin artan mazot, doğal gaz ve diğer maliyetler nedeniyle Özel Halk Otobüsleri bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı almıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm tedbirlerini almış olup vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyecektir. Bugün geldiğimiz noktada ÖTA’ların ve ÖHO’ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır.”

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