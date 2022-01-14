Ankara’da pazarcılar tezgah açmayacak! “7 LİRAYA ALIP…”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ardından Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde de öğrencilere sıcak yemek hizmetini başlattı. Giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle her şeyi kuruşu kuruşuna hesaplamak zorunda kaldıklarını söyleyen öğrenciler, uygulama için Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

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