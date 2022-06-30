Ankara’da sağanak: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’da sağanak nedeniyle su basan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde de su baskınları meydana geldi. Ani su baskının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yağışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yavaş, açıklamasında şunları belirtti:

* “Değerli Ankaralılar, bugün kentimizde Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerimizde 1 saat içinde ortalama 20 kilogramlık kuvvetli ve gök gürültülü yağış gerçekleşti. Bu süreçte 15 kurtarma vakası dâhil 1024 olaya müdahale ettik.

* Kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1274 araç 3036 mesai arkadaşımız ile saha çalışmalarını sürdürmekteyiz.

* Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören’de bulunan bir apartmanda -1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.

NİĞDE’DE DERELER TAŞTI

Niğde’de merkeze bağlı Dündarlı Kasabası’nda saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı dereler taştı.

Taşkınla birlikte meydana gelen sel, kırsal bölgedeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdi. Bir vatandaşın bahçesindeki otomobili, sel suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Kesin hasar tespitinin, sularının çekilince yapılacağı öğrenildi.

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