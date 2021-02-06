Ankara'da sahte parayla telefon alıp satan dolandırıcı yakalandı

ANKARA (AA) – Başkentte sahte parayla cep telefonu alıp satan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'un Bağlıca Mahallesi'nde K.K, cep telefonu alışverişi sonunda kendisine sahte para verilerek dolandırıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 19 adet 100 liralık banknotun aynı seri numarada ve sahte olduğunu tespit etti.

Bağlıca'da yakalanan şüpheli İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.