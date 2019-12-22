Ankara’da silahlı kavga: Göğsünden vuruldu

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Alaturka Online
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Olay, öğlenden sonra ilçe merkezindeki Sanayi Sitesi Stat Caddesi’nde meydana geldi.

Hüseyin Y. ile husumetli olduğu Hüseyin B., cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerine, pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hüseyin B. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Y. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin B., Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerince kaçan Hüseyin Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA

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