Ankara'da sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı

ANKARA (AA) – Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Avcılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, sokakta ve doğadaki hayvanların yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Hafta sonu ilçede başlayan kar yağışı nedeniyle soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Kurtboğazı Barajı ve Güvenç Göleti mesire alanına hayvanlar için mama bırakıldı.

Sokakta yaşayan hayvanların sağlık durumları da kontrol edilirken tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Hayvanlar buradaki tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, sokak ve yaban hayvanlarına duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, "Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlara hayvanlara karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunan Oğuz, "Bu soğuk günlerde herkes kapısının önüne ya da parklara yiyecek bırakabilir." diye konuştu.

Oğuz, bu anlamlı etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.