Ankara'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) – Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 26 Nisan- 2 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonlarda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda 5 milyon 320 bin 800 boş ve 96 bin 100 dolu makaron, 29 bin 250 litre karışımlı akaryakıt, 1115 puro, 272 elektronik eşya, 109 kilogram tütün ve 11 tarihi eser ile sikke ele geçirdi.