Ankara’da tansiyon yükseliyor! Chp’li Engin Özkoç Erdoğan’a demediğini bırakmadı!

Chp Milletvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlediği basın toplantısında yeni çıkarılan sosyal medya kanununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni sosyal medya kanunu çok sert bir dille eleştiren Özkoç konuşmasında Erdoğan’a yönelik çok ağır ithamlarda bulundu.

Engin Özkoç Ali Erbaş’ın tepki çeken hutbesini çok ağır eleştirdi ve “Allah’ın emirlerini yerine getirmekle sorumlu olan kişi, Allah’ın emirlerini yerine getirmek yerine Tayyip’in emirlerini yerine getirmektedir” dedi.